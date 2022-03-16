Рада Європи виключила Росію зі своїх членів

Про це йдеться у резолюції на сайті Ради Європи.



"Як лідери Ради Європи ми неодноразово трвердо засуджували агресію РФ проти України... В цьому контексті сьогодні Парламентська асамблея одноглоосно постановила, що РФ більше не повинна бути державою-членом організації", – йдеться у резолюції.



Рада Європи також вкотре назвала агресію РФ проти України "серйозним порушенням РФ своїх зобов'язань за статтею 3 Статуту Ради Європи".







Нагадаємо, лідери Ради Європи неодноразово закликали Росію до деескалації.



Рада Європи – організація 47 держав-членів. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.