Про це повідомляє CNN, - інформує Еспресо.TV.



"Моя відповідь — так", — сказав Байден під час пресконференція, коли його запитали про те, чи слід вигнати Росію з G20.



"Це залежить від G20. Це питання порушувалося сьогодні (на саміті G-7 у Брюсселі - Ред.), і я вислови думку, що, якщо цього не можна зробити, – якщо Індонезія та інші не згодні – тоді ми повинні, на мій погляд, попросити, щоб Україна мала можливість взяти участь у зустрічах G20 як спостерігач".



Раніше Білий дім відмовлявся публічно коментувати повідомлення про те, що США та союзники хочуть вилучити Росію з G20, але давав знати, що готовий до обговорення цієї проблеми.



Після повідомлень цього тижня про те, що Росія може бути виключена, посол Росії в Джакарті заявив у середу, 23 березня, що президент Росії Владімір Путін "хоче поїхати" на саміт G20 в Індонезії в листопаді.

Нагадаємо, Китай блокує виключення Росії з G20.

У Вашингтоні підтримують пропозицію виключити Росію з G20, - міністр економіки Польщі.