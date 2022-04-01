Росії не місце за столом G20 - прем'єр-міністр Канади Трюдо

Про це повідомляє Reuters.



У розмові з журналістами в Оттаві Трюдо сказав, що лідери G20 вели розмови про участь Росії в організації.



"Не може бути нормальною справою, коли Володимир Путін просто сидить за столом і вдає, що все гаразд", – сказав прем'єр-міністр Канади.



За інформацією Reuters, будь-які спроби США, Канади та інших західних союзників виключити Росію з G20, ймовірно, будуть оскаржені іншими членами організації. Мова йде про Китай, Індію, Саудівську Аравію.

Минулого тижня у Кремлі заявили, що нічого страшного не станеться, якщо США та їх союзники виключать Росію з G20, оскільки багато членів все одно перебувають у економічній війні з Москвою.

25 березня президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, Росію слід вилучити з Великої Двадцятки.

Китай блокує виключення Росії з G20.

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