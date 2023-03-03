Боррель про участь Лаврова у саміті G20: "Принаймні цього разу він залишився і послухав"
Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що побачив "невелике покращення" у дипломатії з Росією на саміті G20
Про це пише The Guardian.
Боррель звернув увагу на те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров залишався в кімнаті, коли західні країни критикували Росію – на відміну від останньої зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі минулого року, коли він утік.
"Принаймні цього разу він (Лавров, - ред.) залишився і послухав. Це невелике покращення, але воно важливе. Я думаю, це краще, ніж нічого", - сказав Боррель.
Дипломат сказав, що він виступатиме проти будь-яких спроб вигнати Росію з G20, тому що "ми маємо продовжувати говорити або принаймні слухати, якщо не говорити".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив із Лавровим на полях саміту G20 і запевнив його в тому, що Штати й надалі надаватимуть оборонну підтримку Україні.
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