Про це пише The Guardian.

Боррель звернув увагу на те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров залишався в кімнаті, коли західні країни критикували Росію – на відміну від останньої зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі минулого року, коли він утік.

"Принаймні цього разу він (Лавров, - ред.) залишився і послухав. Це невелике покращення, але воно важливе. Я думаю, це краще, ніж нічого", - сказав Боррель.

Дипломат сказав, що він виступатиме проти будь-яких спроб вигнати Росію з G20, тому що "ми маємо продовжувати говорити або принаймні слухати, якщо не говорити".