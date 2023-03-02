Блінкен і Лавров спілкувались на полях саміту G20 менше 10 хвилин: Reuters дізналося деталі розмови
Держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС Росії Сергій Лавров спілкувались на полях саміту G20 у Нью-Делі менше 10 хвилин
Про це пише Reuters.
Блінкен сказав Лаврову, що Вашингтон готовий підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно.
Американський чиновник, який поінформував журналістів про деталі розмови Блінкена й Лаврова на умовах анонімності, сказав, що держсекретар США також закликав Росію скасувати своє рішення призупинити участь у Новому ядерному договорі СНО та звільнити затриманого громадянина США Пола Велана.
За словами джерела, Блінкен вважав за потрібне "передати ці три прямі повідомлення, які ми вважаємо просуванням наших інтересів".
Утім, у США вказали на відсутність ознак того, що Росія готова змінити свою позицію в найближчій перспективі.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зустрічі глав МЗС країн G20 звернулася до Сергія Лаврова з закликом припинити агресію проти України.
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