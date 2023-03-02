Про це пише Reuters.

Блінкен сказав Лаврову, що Вашингтон готовий підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно.

Американський чиновник, який поінформував журналістів про деталі розмови Блінкена й Лаврова на умовах анонімності, сказав, що держсекретар США також закликав Росію скасувати своє рішення призупинити участь у Новому ядерному договорі СНО та звільнити затриманого громадянина США Пола Велана.

За словами джерела, Блінкен вважав за потрібне "передати ці три прямі повідомлення, які ми вважаємо просуванням наших інтересів".

Утім, у США вказали на відсутність ознак того, що Росія готова змінити свою позицію в найближчій перспективі.