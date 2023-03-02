Бербок на саміті G20 звернулася до Лаврова: "Припиніть бомбити українські міста"
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зустрічі глав МЗС країн G20 звернулася до Сергія Лаврова з закликом припинити агресію проти України
Про це пише Zeit.
"Добре, що ви тут, у залі, і слухаєте. Зупиніть цю війну. Припиніть порушувати наш міжнародний лад. Припиніть бомбити українські міста та мирних жителів. Зупиніть війну. Не через місяць чи рік, а сьогодні. Тому що кожна родина, яка втрачає батька, брата, матір, дитину, втрачає цілий світ", – сказала Бербок, дивлячись на Лаврова.
Вона додала, що "немає жодного місця у світі, де би російська війна мала позитивні наслідки".
Варто зазначити, що минулого року на Балі Лавров у відповідь на критику покинув залу, де відбувався саміт G20. Цього разу він залишився сидіти на місці, пише видання.
- Раніше делегація ЄС заявила, що не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ Групи двадцяти в Індії, якщо там не засуджуватимуть війну Росії проти України.
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