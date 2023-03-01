Про це інформує Reuters.

1 березня, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20, верховний представник ЄС із зовнішньої політики наголосив, що успіх зустрічі в Нью-Делі залежатиме від рішень щодо війни в Україні.

Зустріч міністрів відбудеться через кілька днів після спілкування глав фінансів країн G20 у Бенгалуру, де також говорили про війну Росії в Україні.

Делегати на зустрічі в Бенгалуру сперечалися про те, щоб засудити Росію за війну, проте не змогли дійти консенсусу щодо спільної заяви та натомість зупинилися на підсумковому документі.

"Цю війну необхідно засудити. Я сподіваюся, я впевнений, що дипломатичний потенціал Індії буде використано для того, щоб змусити Росію зрозуміти, що цю війну потрібно закінчити", - заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Джерело в ЄС повідомило, що делегація не підтримає заяву на зустрічі G20, якщо вона не включатиме засудження війни РФ в Україні.

Ця інформація стала відома через кілька годин після того, як Росія заявила, що вважає G20 престижним форумом, "де мають прийматися збалансовані консенсусні рішення в інтересах усього людства".

"Ми маємо намір твердо і відкрито говорити про причини та провокаторів нинішніх серйозних проблем у світовій політиці та світовій економіці. Деструктивна політика США та їх союзників уже поставила світ на межу катастрофи, спровокувала відкат у соціально-економічному розвитку та серйозно погіршила становище найбідніших країн", - йдеться в заяві посольства Росії в Нью-Делі.

У зустрічі в Нью-Делі беруть участь 40 делегацій, у тому числі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

Основні зустрічі G20 відбудуться в четвер після вітальної вечері 1 березня.