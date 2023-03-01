Делегація ЄС не підтримає заяву G20, якщо там не засуджуватимуть війну РФ, - Reuters
Делегація ЄС заявила, що не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" в Індії, якщо там не засуджуватимуть війну Росії проти України
Про це інформує Reuters.
1 березня, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20, верховний представник ЄС із зовнішньої політики наголосив, що успіх зустрічі в Нью-Делі залежатиме від рішень щодо війни в Україні.
Зустріч міністрів відбудеться через кілька днів після спілкування глав фінансів країн G20 у Бенгалуру, де також говорили про війну Росії в Україні.
Делегати на зустрічі в Бенгалуру сперечалися про те, щоб засудити Росію за війну, проте не змогли дійти консенсусу щодо спільної заяви та натомість зупинилися на підсумковому документі.
"Цю війну необхідно засудити. Я сподіваюся, я впевнений, що дипломатичний потенціал Індії буде використано для того, щоб змусити Росію зрозуміти, що цю війну потрібно закінчити", - заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Джерело в ЄС повідомило, що делегація не підтримає заяву на зустрічі G20, якщо вона не включатиме засудження війни РФ в Україні.
Ця інформація стала відома через кілька годин після того, як Росія заявила, що вважає G20 престижним форумом, "де мають прийматися збалансовані консенсусні рішення в інтересах усього людства".
У зустрічі в Нью-Делі беруть участь 40 делегацій, у тому числі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.
Основні зустрічі G20 відбудуться в четвер після вітальної вечері 1 березня.
- Цього тижня в індійському Нью-Делі відбудеться зустріч голів МЗС. Російська агресія в Україні стане там головною темою, попри спротив Індії.
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