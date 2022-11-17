Про це пише Bloomberg.

За даними видання, Лавров на саміті зустрівся лише з одним дипломатом — міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Це був уже десятий їхній контакт із початку 2022 року.

Під час зустрічі Ван Ї зазначив, що Китай "продовжуватиме відстоювати справедливу та обʼєктивну позицію і відіграватиме конструктивну роль" у просуванні мирних перемовин Росії та України.

Той факт, що з Лавровим майже ніхто не хотів вести перемовини, на думку журналістів, свідчить про фактично повну ізоляцію Росії на тлі її військової агресії в Україні.

Саміт G20 проходив в Індонезії 15-16 листопада, однак Лавров на другий день не залишався, а вилетів додому одразу після свого виступу у вівторок.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у своєму виступі на саміті пожалівся, що Зеленський відмовляється від переговорів із РФ.

Лідери G20 засудили агресію Росії проти України у підсумковій декларації.

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