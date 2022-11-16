Лідери G20 засудили агресію Росії проти України у підсумковій декларації
16 листопада голови світових країн-лідерок виступили зі спільною заявою, де "рішуче засудили" агресію Росії проти України
Про це пише Reuters.
За даними джерел видання, усі представники країн G20 підписали декларацію, де "рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання й посилює теперішню вразливість світової економіки".
Німецький делегат повідомив Reuters, що декларацію прийняли без будь-яких змін за проєктом, оприлюдненим у вівторок.
У документі мовиться про "нові погляди та різні оцінки ситуації й санкцій".
"Міжнародне право має бути дотримано, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима", - йдеться в декларації лідерів, яка вітає чорноморську зернову ініціативу.
- Офіційний представник США прогнозував, що Велика двадцятка засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.
- Президент України у своєму у відеозверненні до учасників G20 закликав припинити руйнівну війну Російської Федерації та зауважив, що РФ має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдані збитки.
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