Лідери G20 засудили агресію Росії проти України у підсумковій декларації

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, усі представники країн G20 підписали декларацію, де "рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання й посилює теперішню вразливість світової економіки".

Німецький делегат повідомив Reuters, що декларацію прийняли без будь-яких змін за проєктом, оприлюдненим у вівторок.

У документі мовиться про "нові погляди та різні оцінки ситуації й санкцій".

"Міжнародне право має бути дотримано, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима", - йдеться в декларації лідерів, яка вітає чорноморську зернову ініціативу.

Офіційний представник США прогнозував, що Велика двадцятка засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.

Президент України у своєму у відеозверненні до учасників G20 закликав припинити руйнівну війну Російської Федерації та зауважив, що РФ має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдані збитки.

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