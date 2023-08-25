Пєсков заявив, що Путін не поїде на саміт G20 у вересні
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні
Про це повідомило видання РИА Новости.
"Путін не планує поїздки на саміт G20 до Індії, який пройде у вересні, заявив Пєсков. Головний акцент зараз – спеціальна військова операція, зазначив він", - йдеться у публікації.
Читайте також: "Крапка ще не поставлена": дипломат Безсмертний про можливу присутність України на саміті G20
Що відомо про прийдешній саміт G20 в Індії
10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.
15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.
16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.
Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.
Довідка: Група 20 (G20), створена в 1999 році, складається з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, ПАР, Туреччини, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.82 Купівля 37.82Продаж 38.65
- EUR Купівля 41.04Продаж 42.14
- Актуальне
- Важливе