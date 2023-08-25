Пєсков заявив, що Путін не поїде на саміт G20 у вересні

Про це повідомило видання РИА Новости.

"Путін не планує поїздки на саміт G20 до Індії, який пройде у вересні, заявив Пєсков. Головний акцент зараз – спеціальна військова операція, зазначив він", - йдеться у публікації.

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Що відомо про прийдешній саміт G20 в Індії

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

Довідка: Група 20 (G20), створена в 1999 році, складається з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, ПАР, Туреччини, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу.