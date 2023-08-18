"Крапка ще не поставлена": дипломат Безсмертний про можливу присутність України на саміті G20
Питання запрошення чи незапрошення України на саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня, не є остаточно вирішеним
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.
"У мене таке враження, що індуси кинули пробний камінь і зараз чекають реакції, хто і що про це скаже. Я переконаний, що ми найближчим часом отримаємо реакцію. Зазвичай тема запрошень - це тема закритих консультацій. Особливо, у частині тих, хто не належить в G20 та в частині Росії. Індуси цим славляться давно, замість того, щоб проводити консультації, кинули камінець і дивляться, які будуть кола", - вважає він.
На думку дипломата, якщо запросять РФ, значить ми туди не поїдемо чи навпаки.
"Я кажу про країни, які не належать до G20. Там в переліку є очільники G20, далі є запрошені, а ще є третій статус - ті, які приїздять спостерігати. Вони не беруть участі в пленарних засіданнях і на полях проводять якісь зустрічі. Я б не поспішав реагувати на це, бо знаючи хитромудру індуську дипломатію, розумію, що крапка в цьому питанні не поставлена. Тим більше, що до саміту є ще час", - підсумував Безсмертний.
- 15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.
- Світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.
- 16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня.
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