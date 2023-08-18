Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"У мене таке враження, що індуси кинули пробний камінь і зараз чекають реакції, хто і що про це скаже. Я переконаний, що ми найближчим часом отримаємо реакцію. Зазвичай тема запрошень - це тема закритих консультацій. Особливо, у частині тих, хто не належить в G20 та в частині Росії. Індуси цим славляться давно, замість того, щоб проводити консультації, кинули камінець і дивляться, які будуть кола", - вважає він.

На думку дипломата, якщо запросять РФ, значить ми туди не поїдемо чи навпаки.

"Я кажу про країни, які не належать до G20. Там в переліку є очільники G20, далі є запрошені, а ще є третій статус - ті, які приїздять спостерігати. Вони не беруть участі в пленарних засіданнях і на полях проводять якісь зустрічі. Я б не поспішав реагувати на це, бо знаючи хитромудру індуську дипломатію, розумію, що крапка в цьому питанні не поставлена. Тим більше, що до саміту є ще час", - підсумував Безсмертний.