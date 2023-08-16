Про це повідомляє агенція EFE.

Під час зустрічі в Нью-Делі з міжнародними ЗМІ міністр розповів, що Індія запросила на саміт дев’ять країн – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати. Крім них і членів Великої двадцятки, участі в саміті не братиме жодна інша країна.

Джайшанкар сказав, що рішення Індії не запрошувати Україну ухвалили з огляду на те, що G20 виступає за зростання та розвиток, а не за вирішення конфліктів, чим має займатися Рада Безпеки ООН. Водночас міністр нагадав, що прем'єр-міністр Індії неодноразово зустрічався з українським колегою, і що країни підтримують "міцні відносини" в різних сферах.

Група 20 (G20), створена в 1999 році, складається з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, ПАР, Туреччини, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу.