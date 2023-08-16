Очільник МЗС Індії підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20
Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня
Про це повідомляє агенція EFE.
Під час зустрічі в Нью-Делі з міжнародними ЗМІ міністр розповів, що Індія запросила на саміт дев’ять країн – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати. Крім них і членів Великої двадцятки, участі в саміті не братиме жодна інша країна.
Джайшанкар сказав, що рішення Індії не запрошувати Україну ухвалили з огляду на те, що G20 виступає за зростання та розвиток, а не за вирішення конфліктів, чим має займатися Рада Безпеки ООН. Водночас міністр нагадав, що прем'єр-міністр Індії неодноразово зустрічався з українським колегою, і що країни підтримують "міцні відносини" в різних сферах.
Група 20 (G20), створена в 1999 році, складається з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, ПАР, Туреччини, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу.
- 15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.
- 10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.
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