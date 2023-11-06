Kyiv Post поширив відео "зачистки" бойовиків Вагнера в Судані: на кадрах, імовірно, українські спецпризначенці

Ролик публікує Kyiv Post.

За словами власного джерела видання в СБУ, зараз в африканській країні триває "операція із зачистки ПВК Вагнера, їхніх місцевих терористів і спецслужб РФ".

"На кадрах, ймовірно, видно роботу спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - додало анонімне джерело. Зазначається, що кадри були зняті "протягом останніх двох тижнів" в одному з районів Судану.

Kyiv Post зазначає, що перше чорно-біле відео було зняте вночі безпілотником за допомогою інфрачервоного зображення. На ньому невідомий підрозділ оточує військовий комплекс, один з військових використовує ручну ракетну установку, щоб вистрілити у вікно будівлі. Після цього лунають вибухи, а найманці намагаються втекти.

Друге відео знято вдень з літака, що знаходиться на висоті 200-400 метрів над землею.

Видання наголошує, що український уряд офіційно не визнав проведення операцій у Судані.