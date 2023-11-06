Kyiv Post поширив відео "зачистки" бойовиків Вагнера в Судані: на кадрах, імовірно, українські спецпризначенці
У мережі з'явилось відео, на якому нібито українські військові ліквідовують бойовиків ПВК Вагнера у Судані - за даними джерел, це можуть бути спецпідрозділи ГУР
Ролик публікує Kyiv Post.
За словами власного джерела видання в СБУ, зараз в африканській країні триває "операція із зачистки ПВК Вагнера, їхніх місцевих терористів і спецслужб РФ".
"На кадрах, ймовірно, видно роботу спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - додало анонімне джерело. Зазначається, що кадри були зняті "протягом останніх двох тижнів" в одному з районів Судану.
Kyiv Post зазначає, що перше чорно-біле відео було зняте вночі безпілотником за допомогою інфрачервоного зображення. На ньому невідомий підрозділ оточує військовий комплекс, один з військових використовує ручну ракетну установку, щоб вистрілити у вікно будівлі. Після цього лунають вибухи, а найманці намагаються втекти.
Друге відео знято вдень з літака, що знаходиться на висоті 200-400 метрів над землею.
Видання наголошує, що український уряд офіційно не визнав проведення операцій у Судані.
- Раніше з'явилась інформація, що українські спецслужби, ймовірно, атакували угруповання "Сили швидкого реагування" в Судані, яке підтримує ПВК Вагнера. В українській розвідці заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію від CNN.
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