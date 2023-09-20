CNN: Українські спецслужби могли атакувати союзників вагнерівців у Судані
Українські спецслужби, ймовірно, атакували угруповання "Сили швидкого реагування" в Судані. Його підтримує ПВК "Вагнер"
Про це повідомив канал CNN із посиланням на власні джерела, передає Liga.net.
За словами українського співрозмовника у військових колах, удари безпілотниками по бойовиках "Сил швидкого реагування" (RSF) - це "робота несуданських військових".
На питання про те, чи причетна до атаки Україна, він відповів, що "імовірно, відповідальність за це несуть українські спецслужби".
Йдеться про серію ударів по RSF. CNN пише про те, що це угруповання отримує допомогу від вагнерівців у боротьбі проти армії Судану за владу.
Канал не зміг підтвердити причетність України до ударів, проте там описали відео як "відмінні риси атак дронів в українському стилі".
"Два комерційно доступні дрони, які широко використовуються українцями, брали участь щонайменше у восьми ударах, водночас на контролері дрона було видно український текст", - сказано в матеріалі.
На відео з монітора контролера дрона видно текст англійською та українською мовами, зокрема слово "Зупинити".
Експерти також заявили, що використана тактика, а саме схема пікірування дронів прямо на ціль, була вельми незвичайною для Судану.
Водночас високопоставлене суданське військове джерело заявило, що воно "не знало про українську операцію в Судані" і не вірить у це.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.74 Купівля 37.74Продаж 38.51
- EUR Купівля 40.52Продаж 41.49
- Актуальне
- Важливе