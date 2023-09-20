CNN: Українські спецслужби могли атакувати союзників вагнерівців у Судані

Про це повідомив канал CNN із посиланням на власні джерела, передає Liga.net.

За словами українського співрозмовника у військових колах, удари безпілотниками по бойовиках "Сил швидкого реагування" (RSF) - це "робота несуданських військових".

На питання про те, чи причетна до атаки Україна, він відповів, що "імовірно, відповідальність за це несуть українські спецслужби".

Йдеться про серію ударів по RSF. CNN пише про те, що це угруповання отримує допомогу від вагнерівців у боротьбі проти армії Судану за владу.

Канал не зміг підтвердити причетність України до ударів, проте там описали відео як "відмінні риси атак дронів в українському стилі".

"Два комерційно доступні дрони, які широко використовуються українцями, брали участь щонайменше у восьми ударах, водночас на контролері дрона було видно український текст", - сказано в матеріалі.

На відео з монітора контролера дрона видно текст англійською та українською мовами, зокрема слово "Зупинити".

Експерти також заявили, що використана тактика, а саме схема пікірування дронів прямо на ціль, була вельми незвичайною для Судану.

Водночас високопоставлене суданське військове джерело заявило, що воно "не знало про українську операцію в Судані" і не вірить у це.