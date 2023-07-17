Сотні вагнерівців прибули до Центральної Африки

Про це інформує Al Arabiya.

"Кілька сотень досвідчених бійців групи Вагнера прибули до Центральноафриканської Республіки", - пише видання.

Нові найманці прибули до країни для ротації. Також вони навчатимуть військових і правоохоронців ЦАР, які відповідальні за безпеку під час національного конституційного референдуму. Він запланований на 30 липня.

Видання нагадує, що бойовики ПВК Вагнера присутні в ЦАР уже понад п'ять років. Зазначають, що їхні дії викликають занепокоєння через підозри в недотриманні прав людини, а також в інших порушеннях, зокрема невибіркових ударах по цивільних об'єктах.

"Окрім цього побутує думка, що інтереси угрупування у ЦАР виходять за межі військової підтримки, включаючи контроль за такими національними ресурсами, як золото й діаманти", - ідеться в матеріалі.