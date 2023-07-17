Сотні вагнерівців прибули до Центральної Африки
Сотні бойовиків ПВК Вагнера прибули на ротацію до Центральноафриканської Республіки
Про це інформує Al Arabiya.
"Кілька сотень досвідчених бійців групи Вагнера прибули до Центральноафриканської Республіки", - пише видання.
Нові найманці прибули до країни для ротації. Також вони навчатимуть військових і правоохоронців ЦАР, які відповідальні за безпеку під час національного конституційного референдуму. Він запланований на 30 липня.
Видання нагадує, що бойовики ПВК Вагнера присутні в ЦАР уже понад п'ять років. Зазначають, що їхні дії викликають занепокоєння через підозри в недотриманні прав людини, а також в інших порушеннях, зокрема невибіркових ударах по цивільних об'єктах.
"Окрім цього побутує думка, що інтереси угрупування у ЦАР виходять за межі військової підтримки, включаючи контроль за такими національними ресурсами, як золото й діаманти", - ідеться в матеріалі.
- 16 липня розвідка Великої Британії повідомила, що Російська Федерація, ймовірно, готова підтримати амбіції ПВК Вагнера щодо її широкої присутності в Африці.
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