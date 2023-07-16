Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що деякі соціальні медіагрупи, пов'язані з ПВК Вагнера, відновили свою діяльність, акцентуючи на роботу групи в Африці.

"За останніми заявами російських посадовців, держава, ймовірно, готова прийняти амбіції ПВК Вагнера з підтримки її широкої присутності на континенті", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у розвідці наголосили, що 12 липня міністерство оборони Росії оголосило, що ПВК Вагнера передала 2000 одиниць військової техніки, включаючи танки.

Також британська розвідка підтвердила, що станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент вагнерівців прибув до табору в Білорусі.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Вранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах "ДНР" і "ЛНР". Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив інформацію про появу найманців ПВК Вагнера у Білорусі і заявив, що Україна уважно стежить за ситуацією, аби розуміти всі місця, де вони будуть дислокуватися, яка кількість їх буде і які завдання вони виконуватимуть.