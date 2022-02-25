У Сумах оголосили повітряну тривогу

Про це повідомляє Сумська військова ціивільна адміністрація.



"Суми. Лунатиме сирена. Загроза артобстрілу. Підвали відчинені у навчальних закладах. Школах, садочках. Без паніки! Є час дійти до укриттів!" - йдеться в повідомленні.



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