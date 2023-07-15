У Сумах прогриміли вибухи. Тривогу не оголошували
Ввечері суботи, 15 липня, жителі Сум чули вибухи
Про вибухи повідомило "Суспільне Суми" у телеграм.
О 23:14 з'явилось повідомлення, що у Сумах прогриміло щонайменше 2 вибухи. Повітряну тривогу не оголошували.
"Шановні жителі Сум! Зберігайте спокій. Всі служби працюють. Деталі з'ясовуються! Очікуйте на офійційну інформацію", - йдеться у першому коментарі Сумської ОВА.
- Ввечері суботи, 15 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації. Вибух прогримів у Запоріжжі.
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