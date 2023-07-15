В Україні оголошували масштабну тривогу: у Запоріжжі прогримів вибух
Ввечері суботи, 15 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил.
"Схід, Південь, Центр - ракетна небезпека! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Загроза пусків крилатих ракет! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Сирени про повітряну тривогу пролунали на Черкащині, Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині.
О 22:30 почались відбої. Загроза Ту-22м3 минула.
Запоріжжя
Повітряні Сили заявили про пуски ракет у напрямку Запоріжжя.
О 22:13 місцеві ресурси повідомили, що у місті гучно - прогримів вибух.
- У ніч з 13 на 14 липня українські регіони знову атакували російські ударні безпілотники. В Одесі та Кривому Розі працювала ППО, проте є влучання і 56-річний постраждалий.
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