У Сумах спрацювала ППО
У ніч з 21 на 22 лютого росіяни намагались обстріляти Суми
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Вибух, який ви чули в Сумах - робота ППО. Ціль уражена. Дякуємо нашим захисникам", - йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 01:35, вона тривала до 02:10.
- У ніч з 21 на 22 лютого жителі Дніпра також чули вибухи.
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