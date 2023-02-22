У Сумах спрацювала ППО

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вибух, який ви чули в Сумах - робота ППО. Ціль уражена. Дякуємо нашим захисникам", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 01:35, вона тривала до 02:10.