У Сумах спростували фейк про здачу міста ворогу
Українські військові лишаються в місті і тримають оборону
Про це повідомив голова Сумської ВЦА Дмитро Живицький.
"Офіційна інформація по теробороні у Сумах! Військові лишаються в місті! Ніхто ворогу не здається! Не ведіться на фейки!", - сказав він.
Живицький додав, що повну інформацію по районах та ситуації в області надасть після 20:00.
"Бережіть себе", - побажав він.
- Нагадаємо, що у мережі поширювалися фейки про нібито здачу міста Суми російським окупантам.
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