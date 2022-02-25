У Сумах спростували фейк про здачу міста ворогу

Про це повідомив голова Сумської ВЦА Дмитро Живицький.



"Офіційна інформація по теробороні у Сумах! Військові лишаються в місті! Ніхто ворогу не здається! Не ведіться на фейки!", - сказав він.



Живицький додав, що повну інформацію по районах та ситуації в області надасть після 20:00.



"Бережіть себе", - побажав він.

Нагадаємо, що у мережі поширювалися фейки про нібито здачу міста Суми російським окупантам.