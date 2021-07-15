У Сумах ввели комендантську годину для дітей до 16 років

Про це повідомляється пресслужба органу.



Тепер жителям Сум віком до 16 років не можна буде перебувати на вулицях, у закладах, клубах та кафе з 22:00 вечора до 06:00 ранку без присутності одного з батьків.



Рішення мотивували бажанням запобігти злочинам серед молоді та обмежити вживання дітьми алкоголю.



Батьків, чиї діти порушуватимуть комендантську годину, обіцяють притягувати до відповідальності.



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