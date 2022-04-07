У Сумах затримали українця, який збирав дані та передавав їх окупантам

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Тим часом у Сумах за підривну діяльність затримали 60-річного чоловіка. Він збирав дані для передачі військовим РФ", - написав він.

Чоловіка тримають під вартою.

Живицький також повідомив про початок аварійно-ремонтних робіт пошкодженого окупантами майна.

"Гарна новина для Сумщини: ми зможемо закуповувати будівельні матеріали для відновлення пошкоджених під час війни об’єктів: житлових будинків, лікарень та інших комунальних закладів. Починаємо невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи. Також отримали від уряду затверджений механізм проведення обстеження будівель та споруд, пошкоджених у результаті військової агресії РФ", - додав він.

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