У Сумській області за час війни пошкоджено майже тисячу цивільних об'єктів, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За попередніми даними, за час повномасштабної війни зруйновані або пошкоджені близько 976 об’єктів, серед них:

житловий фонд – 638;

адміністративні будівлі – 23;

заклади освіти – 24;

заклади охорони здоров’я – 18;

об’єкти життєзабезпечення – 23;

об’єкти культури та спорту – 5;

промислові підприємства – 21.

В області також пошкоджено 364,6 кілометра доріг місцевого значення, зруйновані 2 мости. На автомобільних трасах державного значення зруйновано 5 мостів. Найбільше руйнувань в Охтирській, Тростянецькій, Лебединській, Боромлянській, Великописарівській та Сумській територіальних громадах.

Живицький зазначив, що на відновлення критичної інфраструктури, транспортної мережі, будівель та інших об’єктів, незалежно від форми власності, необхідно понад 20 млрд гривень.

Нагадаємо, після перебування російської армії у селі Білка Сумської області було виявлено залишки хімічної зброї