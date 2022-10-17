Про це написав у телеграм голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Роменський район. Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі. Деталі згодом", - написав він.

Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів.

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