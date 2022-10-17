У Сумській області росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, є постраждалі
Росіяни вдарили по об'єктам критичної інфраструктури в Роменському районі Сумської області
Про це написав у телеграм голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Роменський район. Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі. Деталі згодом", - написав він.
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