Про це інформує британське агентство новин Reuters.

"Агентство ООН знову скличе засідання комітету, який дасть рекомендації щодо оголошення спалаху глобальної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, найвищого рівня тривоги ВООЗ, на тижні, що розпочнеться 18 липня, або раніше", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що збільшення кількості хворих на віспу мавп до 6 тис. не лише в африканських країнах, а і в усьому світі, є стрімким. Також ймовірно, набагато більше випадків залишаються незареєстрованими. Близько 80% випадків припадає на Європу.

"Мене продовжують хвилювати масштаби та поширення вірусу в усьому світі", - сказав Тедрос.

Мавпяча віспа — рідкісне тропічне захворювання, перебіг якого залежить від штаму. Штам "Конго" викликає важкий перебіг: 10% хворих, зараженим ним, помирає. Смертність від західноафриканського штаму становить 1%, і саме його зараз фіксують, приміром, у Великій Британії.

Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом, при контакті з біологічними рідинами заражених людей чи тварин (мавп, білок, гризунів), а також при вживанні в їжу м'яса інфікованих тварин. Однак експерти зазначають, що найчастіше вірус передається від тварин.

Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.

21 травня перший випадок зараження віспою мавп підтвердили в Швейцарії.

22 травня Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп. А в Аргентині (Латинська Америка) зафіксували першого хворого.

Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

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