У світі зареєстрували понад 6 тис. випадків віспи мавп
У 58 країнах світу наразі зареєстровано понад 6 тис. випадків віспи мавп. Всесвітня організація охорони здоров’я скликає засідання
Про це інформує британське агентство новин Reuters.
"Агентство ООН знову скличе засідання комітету, який дасть рекомендації щодо оголошення спалаху глобальної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, найвищого рівня тривоги ВООЗ, на тижні, що розпочнеться 18 липня, або раніше", - йдеться в повідомленні.
Генеральний директор Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що збільшення кількості хворих на віспу мавп до 6 тис. не лише в африканських країнах, а і в усьому світі, є стрімким. Також ймовірно, набагато більше випадків залишаються незареєстрованими. Близько 80% випадків припадає на Європу.
"Мене продовжують хвилювати масштаби та поширення вірусу в усьому світі", - сказав Тедрос.
Мавпяча віспа — рідкісне тропічне захворювання, перебіг якого залежить від штаму. Штам "Конго" викликає важкий перебіг: 10% хворих, зараженим ним, помирає. Смертність від західноафриканського штаму становить 1%, і саме його зараз фіксують, приміром, у Великій Британії.
Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом, при контакті з біологічними рідинами заражених людей чи тварин (мавп, білок, гризунів), а також при вживанні в їжу м'яса інфікованих тварин. Однак експерти зазначають, що найчастіше вірус передається від тварин.
- Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.
- 21 травня перший випадок зараження віспою мавп підтвердили в Швейцарії.
- 22 травня Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп. А в Аргентині (Латинська Америка) зафіксували першого хворого.
- Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
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