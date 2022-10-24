Про це в ефірі Еспресо заявив співкоординатор благодійного фонду "Батальйон Волонтер" Ігор Бондарчук.

"Людям, коли ми приїздили, потрібні були харчі, засоби гігієни. Також буржуйки або будь-що, чим можна обігрітися. Очільник міської ВА останнім часом казав, що уже поволі відновлюють електропостачання. По-суті, інфраструктуру відновлюють поетапно. Якщо зберетеся їхати до Святогірська - беріть з собою теплі речі, обладнання для незалежного обігріву (буржуйки, якісь обігрівачі) і, звичайно, харчі та засоби особистої гігієни", - розповів він.