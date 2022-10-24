У Святогірську потрібні харчі, теплі речі та автономні обігрівачі, - волонтер
У деокупованому Святогірську Донецької області жителям потрібні харчі, теплий одяг, засоби гігієни та обігрівачі, які працюють автономно
Про це в ефірі Еспресо заявив співкоординатор благодійного фонду "Батальйон Волонтер" Ігор Бондарчук.
"Людям, коли ми приїздили, потрібні були харчі, засоби гігієни. Також буржуйки або будь-що, чим можна обігрітися. Очільник міської ВА останнім часом казав, що уже поволі відновлюють електропостачання. По-суті, інфраструктуру відновлюють поетапно. Якщо зберетеся їхати до Святогірська - беріть з собою теплі речі, обладнання для незалежного обігріву (буржуйки, якісь обігрівачі) і, звичайно, харчі та засоби особистої гігієни", - розповів він.
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