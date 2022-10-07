У Таїланді колишній поліцейський напав на дитсадок, загинуло 23 дитини

Про це інформує Reuters.

6 жовтня чоловік увірвався до дитячого садка з ножем і легально придбаним пістолетом калібру 9 мм. В основному він використовував саме ніж. Зловмисник убив понад 30 людей, у тому числі 23 дітей.

"Більшість дітей, які померли в дитячому садку в Утай-Саван, містечку за 500 км (310 миль) на північний схід від Бангкока, були зарізані до смерті, повідомила поліція, що відзначає одну з найгірших дитячих смертей під час масового вбивства. вбивця в новітній історії", - йдеться в повідомленні.

Вік дітей у дитячому садку коливався від двох до п’яти років.

"Це сцена, яку ніхто не хоче бачити. З першого кроку, коли я увійшов, це було жахливо. Ми проходили через це раніше, але цей випадок найбільш жахливий, тому що вони маленькі діти", - сказав працівник екстреної служби Піялак Кінгкаю.

Убивцею виявився колишній поліцейський Панья Кхамрапм, якого звільнили за справу з наркотиками, нині він постає перед судом за це.

Слідство встановило, що після нападу на дитсадок Панья Кхамрапм пішов додому і застрелив дружину та дитину, перш ніж наклав на себе руки.

Раніше того ж дня він був у суді, а потім пішов до дитячого садка, щоб забрати свою дитину, повідомив речник поліції Пайсал Люсомбон. Коли той не знайшов там свою дитину: "Він почав стріляти, різати, вбивати дітей".

Як пише Reuters, це масове вбивство - одне з найстрашніших убивств дітей однією людиною.

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