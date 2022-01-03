У "Талібані" повідомили про сутички на афгано-туркменському кордоні, є жертви

Про це повідомляє Hasht e Subh.



"Три дні тому туркменські прикордонники вбили одного мирного жителя і побили іншого", - повідомив виконуючий обов'язки голови департаменту інформації та культури "Талібану" в провінції Джовзджан Хелал Балхі

За його словами, сили "Талібану" 3 січня зіткнулися з Туркменськими прикордонними силами, коли вирушили на кордон Хамабського району для перевірки безпекової ситуації.

"Ми відкрили вогонь у відповідь", - сказав Балхі.

Він заявив, що члени "Талібану" не постраждали.