У "Талібані" повідомили про сутички на афгано-туркменському кордоні, є жертви
На кордоні Афганістану і Туркменістану відбулися зіткнення між "Талібаном" і туркменською армією
Про це повідомляє Hasht e Subh.
"Три дні тому туркменські прикордонники вбили одного мирного жителя і побили іншого", - повідомив виконуючий обов'язки голови департаменту інформації та культури "Талібану" в провінції Джовзджан Хелал Балхі
За його словами, сили "Талібану" 3 січня зіткнулися з Туркменськими прикордонними силами, коли вирушили на кордон Хамабського району для перевірки безпекової ситуації.
"Ми відкрили вогонь у відповідь", - сказав Балхі.
Він заявив, що члени "Талібану" не постраждали.
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