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У Татрах відкрили всі туристичні стежки

Якуб Логінов
2 липня, 2023 неділя
16:07
Погляд Якуб Логінов

Хоча Татри за площею набагато менші за українські Карпати, вони є предметом гордості як словаків, так і поляків

У половині червня закінчилась щорічна зимова перерва у функціонуванні туристичних стежок у словацьких Татрах і офіційно відкрився туристичний сезон. Кожного року майже всю словацьку частину Татранського національного парку закривають 1 листопада на зиму та весну, та відкривають аж у червні. Цього року в Татрах є також досить багато змін, які ідуть у напрямку більшої охорони природи та зменшення впливу олігархічних девелоперських груп, наближених до мафії.

Татри — найвища частина Карпат і майже єдині гори альпійського типу в Центральній Європі. Окрім Татр подібні високі гори з краєвидом типовим для Альп є також по сусідстві — це Нижні Татри, Мала Фатра та Хочські верхи, всі повністю в Словаччині. Самі ж Татри поділені польсько-словацьким кордоном. Близько 75% території Татр у Словаччині, 25% - у Польщі.

Хоча Татри за площею набагато менші за українські Карпати, вони є предметом гордості як словаків, так і поляків. Туди з'їжджається відпочивати вся Словаччина та вся Польща. Взимку тут функціонують лижні курорти, влітку дуже популярний гірський туризм. Це все спричиняє досить великий тиск на природу, набагато більший, ніж в українських Карпатах, де можна ще відпочити від людей.

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У Татрах з цим вже набагато тяжче. У багатьох місцях є такий натовп, наче у центрі великого міста. Найгірше з цим у польській частині Татр. Польські Татри — чудові, але маленькі, а влітку туди приїжджає ціла Польща. В польських Татрах є всього одне місто — Закопане, у Словаччині туристичний рух розкладається трохи більш рівномірно на різні туристичні осередки. Центр туристичного руху — це Місто Високі Татри, до якого належать гірські курорти Татранська Ломніца, Татранська Котліна та Старий Смоковець, а також курорт Щирбське плесо, який належить до селища Штрба. Вони — дуже модні й дорогі, побудовані ще у ХІХ сторіччі в стилі альпійських курортів з Баварії, Тиролю та Швейцарії. Саме в цій частині — найвищі гори, які мають навіть 2600 метрів і більше. Набагато спокійніше в Західних Татрах у регіонах Ліптов та Орава, там менша густота туристичних стежок і можна довго мандрувати, не зустрічаючи людей.

Проблема словацьких Татр — це тиск девелоперів, наближених до олігархів. Це олігархи східного типу, система подібна до української. Словаки говорять навіть про мафіозні структури, тут траплялися вбивства на замовлення (відома смерть журналіста Яна Куцяка та Мартіни Кушнірової), а сумнівні інвестиції в Татрах та Дем'янівській долині є улюбленою формою діяльності словацьких олігархів.

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Сезонне закриття майже всіх туристичних стежок у словацьких Татрах було чи не єдиною формою охорони природи супроти цього тиску. Аж до 2020 року словацькі міністри середовища більш сприяли девелоперам, ніж природі. Цю тенденцію змінив лише міністр Ян Будай (2020-23). Він провів амбітну реформу національних парків, завдяки якій охорона природи дійсно в Словаччині запрацювала, а мафіозні структури вже не є найважливішими у Татрах.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Якуб Логінов, журналіст з Братислави

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