Якуб Логінов

У таких умовах дуже великою проблемою є відсутність прямих залізничних сполучень Ужгорода зі Словаччиною та Угорщиною. Євроколія є прокладена зі словацького та угорського кордонів у районі станції Чоп до Мукачева та вже кілька років успішно функціонують поїзди Кошице — Мукачеве та Будапешт — Мукачеве. Швидке та зручне оформлення на кордоні, доступні ціни, відносно комфортні перевезення. Зараз "мукачівський" варіант планують реалізувати на залізничній трасі Львів-Варшава. Після запуску потягів Кошице-Мукачеве планувалось прокласти євроколію також до Ужгорода, на жаль війна відклала ці плани на невизначене майбутнє.

Які технічні варіанти? Найпростіше прокласти євроколію вздовж чинної залізничної лінії Чоп — Ужгород на відтінку трохи більш ніж 20 км. З технічної та фінансової точки зору це не представляє особливих складностей і дозволить запустити пасажирські перевезення Будапешт — Ужгород та Кошице — Ужгород, а навіть денні та нічні поїзди Словацької залізниці Ужгород — Кошице — Попрад — Татри — Братислава, причому в словацькій столиці можна пересісти на потяг до Відня (поїзди Братислава — Відень курсують щогодини та час проїзду також година). Маршрут Братислава — Кошице через Жиліну та Попрад — це головна залізнична магістраль Словаччини, а вночі на цій трасі їздять спальні вагони, причому нічний маршрут продовжений з Кошиць до малих міст біля українського кордону: Міхаловце, Гуменне та Чієрна над Тісоу. Нічний словацький поїзд Ужгород — Кошице — Попрад — Братислава мав би великий сенс та став би дуже важливим кроком на шляху євроінтеграції.

Існує також другий варіант, це реконструкція альтернативної траси, яка веде безпосередньо з Ужгорода в бік Словаччини. Є там широка колія з України до Кошиць, яку використовують у транспорті товарів, а паралельно з нею на словацькому боці також євроколія до українського кордону, правда, в поганому стані. На території України вона також була, однак частково вже фізично не існує, її б треба відбудувати, а на словацькій території — відновити. І знов — це всього декілька кілометрів на території міста, від залізничного вокзалу до кордону.

У політиці є поняття "вікна можливостей". Зараз Словаччиною править перехідний уряд експертів, який до слова створений на реалізацію таких проєктів. Це ідеальний момент на те, щоб офіційно розпочати проєкт євроколії Ужгород — Братислава. Це матиме величезне політичне значення у випадку, якщо внаслідок виборів 30 вересня до влади в Словаччині повернуться більш проросійські сили. З'явиться у такому випадку важлива технічна тема, на якій можна буде працювати й таким чином пом'якшувати ці проросійські симпатії.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Якуб Логінов, журналіст з Братислави

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