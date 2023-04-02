Один із найбідніших регіонів ЄС, тоді як регіон Братислави є набагато заможнішим, ніж у середньому по Євросоюзі. Для більшості словаків Земплін є символом кінця світу, словаки відносяться до Земпліна, як львів'яни до Бессарабії. Про периферійність цього регіону вийшла цікава книга словацького репортера Андрея Бана "Слон на Земпліне", яка настільки добре описує реалії словацько-українського прикордоння, що її переклали на польську мову та видали в Польщі.

Регіональні диспропорції — це одна з найбільших проблем Словаччини

Регіональні диспропорції — це одна з найбільших проблем Словаччини. Дуже заможний захід країни з автобанами, близькістю Відня, європейським рівнем життя. Цілком заможне і розвинене Кошице, "друга столиця", яку можна назвати "словацьким Львовом". І депресивні регіони на схід від Кошиць, настільки, що більші можливості кар'єри та розвитку бувають у сусідньому Ужгороді, ніж у малих містах та селах словацького Земпліна.

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Практично всі в Словаччині знають, що є причиною економічного та соціального занепаду Земліна та що могло б цю ситуацію змінити. Причина — це відсутність транспортних сполучень Земпліна зі світом. А рецепт — будівництво автобану Кошице-Ужгород та розвиток транскордонної співпраці Земпліна з сусідньою Україною та Польщею.

Словаччина планує свою мережу автобанів з початку незалежності в 1993 році, а найважливішим є автобан D1 від австрійського до українського кордону. Однак словаки знають його як автобан Братислава — Кошице. Кожен новий уряд, починаючи від першого уряду Владіміра Мечіара, обіцяє закінчення автобану Братислава — Кошице до кінця своєї каденції й жодному це ще не вийшло. Більшість вже зроблено та відкрито, однак є ділянки (наприклад тунель Вішнове біля Жиліни), де є настільки проблем, що докінчення автобану до Кошиць планують вже після 2030 році.

Кожен новий уряд, починаючи від першого уряду Владіміра Мечіара, обіцяє закінчення автобану Братислава — Кошице до кінця своєї каденції й жодному це ще не вийшло

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У Словаччині мало хто пам'ятає, що автобан D1 насправді не Братислава — Кошице, але Братислава — Ужгород. Відтінок Кошице — Ужгород вже давно позначили на мапах, його з технічної точки зору найлегше побудувати, бо лежить на низині. Тоді як відтинки Кошице — Попрад — Жиліна — у горах. Однак ще недавно про будівництво автобану на схід від Кошиць ніхто навіть не мріяв. Аж до війни, яка радикально змінила значення Земпліна та Закарпаття, які раптом стали стратегічно важливі для всієї Європи, а можливо, і світу.

Путін досяг чергового "успіху" — Закарпаття нарешті отримає сполучення автобаном з Братиславою, Віднем та Прагою, а не тільки з Будапештом

Як інформує Національне автомагістральне товариство Словаччини, після 24 лютого 2022 було досягнуто домовленість з Україною щодо точки, в якій автобан перетне кордон. Це буде в південній частині Ужгорода. Словаки будуватимуть автобан, починаючи з українського кордону в західному напрямку. Вже через декілька років буде готовий перший відтінок Ужгород — Міхаловце.

Путін досяг чергового "успіху" — Закарпаття нарешті отримає сполучення автобаном з Братиславою, Віднем та Прагою, а не тільки з Будапештом. А Земплін завдяки співпраці з Україною нарешті отримає шанс на розвиток.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Якуб Логінов, журналіст з Братислави

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