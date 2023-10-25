У Тбілісі створили фонд підтримки "Грузинського легіону", який воює за Україну

Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що цей фонд дозволить задовольнити потреби грузинських бійців. Інформація про це публікуватиметься на сайті georgianlegion.ge.

Крім того, платформа стане основним джерелом для отримання інформації про "Грузинський легіон".

Довідка. "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується ГУР Міністерства оборони України. У боях загинули понад 50 грузинських бійців.