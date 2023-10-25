У Тбілісі створили фонд підтримки "Грузинського легіону", який воює за Україну
У Грузії з'явився фонд підтримки добровольчого "Грузинського легіону", який воює у лавах Сил оборони України. Усі охочі можуть підтримати бійців
Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода".
Зазначається, що цей фонд дозволить задовольнити потреби грузинських бійців. Інформація про це публікуватиметься на сайті georgianlegion.ge.
Крім того, платформа стане основним джерелом для отримання інформації про "Грузинський легіон".
Довідка. "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується ГУР Міністерства оборони України. У боях загинули понад 50 грузинських бійців.
- Засновник і командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі вважає, що навіть після закінчення повномасштабної війни України треба бути обережною, щоб не допустити поширення російських наративів на своїй території.
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