Україні навіть після війни треба бути обережною, щоб Росія не поширювала свої наративи на її території, - командир "Грузинського національного легіону" Мамулашвілі

Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

Мамулашвілі зазначив, що Росія не змогла асимілюватися в Грузії зі своєю мовою. Проте після майже 10 років реформ вона все ж змогла захопити в країні політичну владу.

"І Україні треба буде бути обережною завжди, проводячи будь-які російські наративи після війни", - сказав він.

Він додав, що важливу роль у відокремленні від Росії грає перехід на державну мову.

"Потрібно і обов'язково важливо переходити державною мовою та мінімалізувати російський вплив, у тому числі й мови. У тому числі і релігії, одного з підрозділів, які стали пропагандою Росії. Ті процеси, які сьогодні йдуть в Україні, вони дуже важливі щодо проросійських сил у релігійних колах", - наголосив командир "Грузинського національного легіону".

Мамулашвілі також зауважив, що поточна ситуація в Грузії повинна стати уроком і для самої країни, і для України.