Україні навіть після війни треба бути обережною, щоб Росія не поширювала свої наративи на її території, - командир "Грузинського національного легіону" Мамулашвілі
Засновник і командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі вважає, що навіть після закінчення повномасштабної війни України треба бути обережною, щоб не допустити поширення російських наративів на своїй території
Таку думку він висловив в етері "Еспресо".
Мамулашвілі зазначив, що Росія не змогла асимілюватися в Грузії зі своєю мовою. Проте після майже 10 років реформ вона все ж змогла захопити в країні політичну владу.
"І Україні треба буде бути обережною завжди, проводячи будь-які російські наративи після війни", - сказав він.
Він додав, що важливу роль у відокремленні від Росії грає перехід на державну мову.
"Потрібно і обов'язково важливо переходити державною мовою та мінімалізувати російський вплив, у тому числі й мови. У тому числі і релігії, одного з підрозділів, які стали пропагандою Росії. Ті процеси, які сьогодні йдуть в Україні, вони дуже важливі щодо проросійських сил у релігійних колах", - наголосив командир "Грузинського національного легіону".
Мамулашвілі також зауважив, що поточна ситуація в Грузії повинна стати уроком і для самої країни, і для України.
- 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
- 20 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви.
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