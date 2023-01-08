У Тель-Авіві більш як 10 тис. людей вийшли на мітинг проти нового уряду

Про це повідомили в Times of Israel.

Більш як 10 тис. мітингувальників зібралися на площі Хабіма в Тель-Авіві, Ізраїль. Зазначається, що це сталося після оприлюднення міністром юстиції Ярівом Левіним планів про перегляд судової системи Ізраїлю.

Так, ізраїльський народ висловив протест проти нового уряду, який очолює прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

"Разом із тисячами демонстрантів ми вийшли на вулицю, щоб протестувати та гучно кричати: Наша країна не може бути зруйнована! Ми продовжуватимемо боротися за нашу демократію", - заявила в твіттері лідерка лівоцентристської партії "Авода" Мейрав Міхаелі.

У середу міністр юстиції Ярів Левін оголосив про суперечливий пакет правових реформ, який суттєво обмежить повноваження Верховного суду блокувати закони та урядові рішення, які вважаються дискримінаційними та/або недемократичними, надасть уряду контроль над відбором суддів.

Нагадаємо, в Ізраїлі у липні 2020 року акції за відставку Нетаньяху переросли в сутички, тоді поліція застосувала водомети.

У листопаді 2022-го Нетаньяху офіційно повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю: група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньягу, отримала 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію - 51.

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