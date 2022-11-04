Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з результатами, "Лікуд" отримує 32 мандати, "Еш Атид" –24, "Релігійний сіонізм" – 14, "Табір державників" – 12, ШАС – 11, "Яадут А-Тора" – 8, РААМ і "Хадаш-Тааль" – по 5, "Авода" – 4 мандати.

Із перемогою на виборах Нетаньягу привітав президент України Володимир Зеленський. У своєму Twitter-акаунті він наголосив, що завжди важливо бачити справжню демократію у дії.

Президент зазначив, що Україна та Ізраїль поділяють спільні цінності, а також зіштовхнулися зі спільними викликами, які зараз потребують ефективної співпраці.

"Ми сподіваємось відкрити нову сторінку у співпраці з новим ізраїльським Урядом на користь України та Ізраїлю", – зазначив Зеленський.

Вибори у вівторок стали п’ятими в Ізраїлі за три з половиною роки політичної кризи. Нетаньяху обіймав посаду прем’єр-міністра з 1996 по 1999 роки, а також з 2009 року, поки в червні 2021 року його не було усунено. Політика звинувачують у корупції, його прихильники називають звинувачення політично мотивованими.

Раніше Нетаньяху заявив про готовність розглянути питання надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, згідно з результатами екзитполів, блок партії "Лікуд", очолюваний експрем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, виграє парламентські вибори, що відбулися в Ізраїлі. За попередніми даними, виборчий блок Нетаньяху отримує 64 місця в кнесеті (парламенті) зі 120.

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