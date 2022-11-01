Про це повідомило видання Reuters.

За попередніми даними, виборчий блок Нетаньяху отримує 61 - 62 місця в кнесеті (парламенті) зі 120.

Відомо також, що сам "Лікуд" претендує на 30 - 31 мандат. До блоку, окрім очолюваної Нетаньягу партії, входять партія "Релігійні сіоністи", єдиний список ультраортодоксальних партій "Яхадут ха-Тора" та ультрарелігійна "Шас".

Партія чинного прем'єра Яїра Лапіда "Єш Атід", за попередніми даними, отримує 24 місця в парламенті і йде в опозицію.

Нагадаємо, у вівторок 1 листопада в Ізраїлі відбулося голосування на п'ятих парламентських виборах за менш ніж 4 роки.

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