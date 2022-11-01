В Ізраїлі почалися п'яті парламентські вибори за останні 4 роки
У вівторок 1 листопада в Ізраїлі стартувало голосування на п'ятих парламентських виборах за менш ніж 4 роки, виборчі дільниці працюватимуть до 22:00
Про це повідомляє американське видання Barron's.
Опісля завершення голосування розпочнуться складні переговори щодо створення коаліції.
Тимчасовий прем'єр-міністр Яїр Лапід хоче утримати владу, проте його центристська партія "Єш Атід", за опитуваннями дещо відстає від правої партії Нетаньяху "Лікуду". Проте, кого б не обрали для формування уряду, він потребуватиме підтримки менших партій для отримання більшості.
- Нагадаємо, нещодавно надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що кандидати на пост ізраїльського премʼєр-міністра, які є мають хороші стосунки з Путіним, мають великі шанси очолити уряд
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