В Ізраїлі почалися п'яті парламентські вибори за останні 4 роки

Про це повідомляє американське видання Barron's.

Опісля завершення голосування розпочнуться складні переговори щодо створення коаліції.

Тимчасовий прем'єр-міністр Яїр Лапід хоче утримати владу, проте його центристська партія "Єш Атід", за опитуваннями дещо відстає від правої партії Нетаньяху "Лікуду". Проте, кого б не обрали для формування уряду, він потребуватиме підтримки менших партій для отримання більшості.

Нагадаємо, нещодавно надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що кандидати на пост ізраїльського премʼєр-міністра, які є мають хороші стосунки з Путіним, мають великі шанси очолити уряд

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