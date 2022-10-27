До влади в Ізраїлі можуть прийти політики, які мали хороші стосунки з Путіним, - посол Корнійчук
Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що кандидати на пост ізраїльського премʼєр-міністра, які є мають хороші стосунки з Путіним, мають великі шанси очолити уряд
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз в Ізраїлі пройдуть не треті вибори за рік, а четверті за 2,5 роки. Ізраїльтяни жартують, щоб вибори стали національним видом спорту для Ізраїлю. Ситуація в країні дуже складна та напружена з цього приводу. Україні ж слід очікувати на чіткі рішення в Ізраїлі тільки при наявності сталого уряду", - пояснив Корнійчук.
Посол зауважив, що понад 80% громадян Ізраїлю підтримують Україну у протистоянні з агресією Російської Федерацією.
"В Ізраїлі серед політиків безумовно є прихильники України. Проте є й такі, які не підтримують Україну. Є премʼєр-міністри Ізраїлю, які мали традиційно хороші стосунки з Володимиром Путіним. І, на жаль, в них є непогані шанси очолити в майбутньому уряд Ізраїлю, що створює для України велику проблему. Проте ми в посольстві намагаємось працювати з цього приводу. Ми вимагаємо від всіх політичних партій напередодні виборів сказати своє слово щодо підтримки України, чи проти. Це важливо робити для того, щоб виборці визначились у своєму вибору. Оскільки понад 80% ізраїльтян підтримують Україну", - додав він.
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