Про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ після зустрічі з президентом Республіки Гвінея-Бісау, головою ECOWAS Умару Сісоку Ембало в Києві.

"Скажу вам чесно, я задоволений останніми днями. Ми почали працювати. Не говоритиму деталей, бо працювали наші розвідки, але я хочу сказати: після великої паузи я бачу ці кроки вперед", – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна очікувала тіснішої співпраці з цією країною із самого початку повномасштабного російського вторгнення, оскільки Ізраїль – це держава, яка в деталях знає, що таке війна й трагедія, а ізраїльське суспільство цілковито підтримує українців.

"Нам потрібна допомога й політичне лідерство Ізраїлю. І, як я сказав, в останні дні це почалося", – наголосив Зеленський, додавши, що питанню двосторонньої співпраці України й Ізраїлю зараз присвячено чимало часу, адже є велике бажання, щоб між двома державами "відносини були такими ж теплими, як і між суспільствами".

25 жовтня українські євреї звернулися до влади та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом "стати на світлу та справедливу сторону історії" й допомогти українцям у боротьбі з Росією.

Того самого дня Зеленський провів зустріч із представниками єврейської спільноти. І зауважив, що вірить: ізраїльські політики почують позицію України, як почуло її єврейське суспільство

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