Вірю, що одного дня позицію України почують ізраїльські політики, як уже почуло суспільство Ізраїлю, - Зеленський

Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.

"Провів сьогодні зустріч із представниками єврейської спільноти – американської, європейської та, звісно, ізраїльської.

Говорили передусім про захист наших людей, про потребу унеможливити російський терор і якнайшвидше завершити цю війну гарантуванням повної безпеки та свободи для всіх українців на всій території України", - сказав він.

Також Зеленський наголосив, що чим швидше буде досягнуто мир завдяки українській перемозі, то менше зла Росія встигне принести іншим регіонам, "зокрема й Близькому Сходу у своєму спільництві з Іраном".

"Вірю, що одного дня цю позицію почують ізраїльські політики, як уже почуло суспільство Ізраїлю – ми відчуваємо це", наголосив він.

Окрім цього, він також додав, що окремо було обговорено захист історичної памʼяті в Україні.

"Попри війну ми маємо продовжувати реалізацію наших програм, які повертають історичну справедливість. Ми почали реалізацію важливого проєкту вшанування жертв нацизму – будівництво меморіалу в Бабиному Яру. Обов’язково завершимо", - сказав Зеленський.

25 жовтня українські євреї звернулися до влади та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом "стати на світлу та справедливу сторону історії" й допомогти українцям у боротьбі з Росією.

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