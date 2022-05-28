У Тернополі стався збій системи оповіщення. Сирени вили майже годину
У Тернополі в системі оповіщення про повітряну небезпеку стався збій
Про це повідомив заступник директора обласного департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту населення Володимир Фаріончук.
За його словами, збій трапився на обладнанні, яке ретранслює сигнал на мікрорайоні "Аляска".
"Ремонтна бригада виїхала на місце, де проведе ремонт стійки, яка ретранслює сигнал про повітряну тривогу. Громадяни, зберігайте спокій", – каже Володимир Фаріончук.
Кореспонденти Суспільного повідомили, що звук сирени було чути з мікрорайону "Аляска" до "БАМу".
Сьогодні сигнал про скасовування повітряної небезпеки на Тернопільщині дали о 22:28, а перестав він лунати в Тернополі на мікрорайоні "Аляска" о 23:24. Жителі Тернополя чули звук сирени близько 57 хвилин.
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