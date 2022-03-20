У тилу окупантів ЗСУ знищили колону росіян, - Командування ССО

Про це заявили в Командуванні ССО.



"Це - наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян", - ідеться в повідомленні.



Це відбулося в тісній взаємодії ССО, ГУР Міноборони та Грузинського легіону.



"На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає", - додали в Силах спецоперацій.



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