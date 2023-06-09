У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух, виникла пожежа

Фотографію вибуху опублікувала на facebook-сторінці Бердянська міська військова адміністрація.

"Маємо надію на вдалу роботу ЗСУ та чекаємо на підтвердження від Генштабу", – прокоментували в МВА.

У телеграм-каналі "Бердянськ сьогодні" повідомили, що місцеві мешканці чули один гучний вибух, після якого почався сильний гул.

"Палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату. Тим часом окупанти перевозять техніку з порту на гору. Можливо на виїзд з міста. У небо підняли гелікоптери", – зазначили в повідомленні.

У телеграм-каналі Оперативний ЗСУ повідомляють, що стався вибух на газорегуляторному пункті біля хлібокомбінату.

Офіційно в Генштабі ЗСУ наразі не коментували цієї події.

У телеграм-каналі колаборанта Володимира Рогова, який співпрацює з окупантами й називає себе "представником головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області", коментар про подію з'явився о 00:16 9 червня. Колаборант написав, начебто "інформація про удар по Бердянську британськими крилатими ракетами великої дальності Storm Shadow не підтверджується – місцеві жителі повідомляють, що жодних прильотів не було".

За його версією, сталося займання в районі газової станції, на газорегуляторному пункті біля хлібокомбінату. У районі події перекривають газ, на місці працюють пожежні розрахунки. Причин пожежі колаборант не називав.