У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух, виникла пожежа
Пізно ввечері 8 червня у тимчасово окупованому Бердянську пролунав гучний вибух, місцеві мешканці повідомили про пожежу
Фотографію вибуху опублікувала на facebook-сторінці Бердянська міська військова адміністрація.
"Маємо надію на вдалу роботу ЗСУ та чекаємо на підтвердження від Генштабу", – прокоментували в МВА.
У телеграм-каналі "Бердянськ сьогодні" повідомили, що місцеві мешканці чули один гучний вибух, після якого почався сильний гул.
"Палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату. Тим часом окупанти перевозять техніку з порту на гору. Можливо на виїзд з міста. У небо підняли гелікоптери", – зазначили в повідомленні.
У телеграм-каналі Оперативний ЗСУ повідомляють, що стався вибух на газорегуляторному пункті біля хлібокомбінату.
Офіційно в Генштабі ЗСУ наразі не коментували цієї події.
У телеграм-каналі колаборанта Володимира Рогова, який співпрацює з окупантами й називає себе "представником головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області", коментар про подію з'явився о 00:16 9 червня. Колаборант написав, начебто "інформація про удар по Бердянську британськими крилатими ракетами великої дальності Storm Shadow не підтверджується – місцеві жителі повідомляють, що жодних прильотів не було".
За його версією, сталося займання в районі газової станції, на газорегуляторному пункті біля хлібокомбінату. У районі події перекривають газ, на місці працюють пожежні розрахунки. Причин пожежі колаборант не називав.
- Удень 2 червня в порту тимчасово окупованого Бердянська пролунали вибухи
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