У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи в районі порту

Про це повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації, а також у місцевих телеграм-каналах. Вибухи в порту підтвердили і представники окупаційної влади.

"У Бердянську знову розквітає бавовна! Є влучання по позиціях окупантів. Дякуємо ЗСУ за те, що наближають звільнення міста. Чекаємо на подробиці та підтвердження Генштабу", - зазначили в Бердянській МВА.

Фото: facebook.com/berdmisk

За даними телеграм-каналу "Бердянськ сьогодні", в порт прилетіло декілька ракет. Також було чутно вибух у селі Осипенко, а в районі полігону очевидці спостерігали дим сивого кольору, який швидко зник. Також у небі було видно смугу диму.

Окрім того, за інформацією бердянців, ракета летіла в бік Коси. За попередніми даними, її збили й вона могла впасти у районі Слобідка.

Колаборант Володимир Рогов, який співпрацює з окупантами й називає себе "представником головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області", підтвердив влучання на територію морського порту. Він написав про кілька гучних вибухів у місті близько 12:00, за попередніми даними, вибухів було три. Також Рогов заявив, начебто це була "спроба ракетного обстрілу" з боку ЗСУ й нібито спрацювала ППО окупантів. І додав, що жертв і руйнувань немає.

У телеграм-каналі "Бердянськ сьогодні" зауважили: "З блискавичною швидкістю загарбники підтвердили бавовну в окупованому порту Бердянська та заявили, що жертв та руйнувань немає! Зазвичай це вірний знак, що ЗСУ влучили куди треба та наслідки для ворога дуже серйозні!"

Попри запевнення окупантів, начебто все гаразд, у телеграм-каналах повідомляють, що з порту Бердянська після вибухів почали втікати судна.

У Збройних Силах України наразі не коментували цих вибухів.