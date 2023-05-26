ЗСУ знищили російську С-300 у Бердянську, - військова адміністрація
У ніч з 25 на 26 травня українські захисники завдали вдалого удару по тимчасово окупованому Бердянську
Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.
"Дуже вдала робота ЗСУ! Окупанти не дорахувалися установок С-300. Дякуємо нашим воїнам! Ще один крок до звільнення Бердянська", - пише МВА.
У військовій адміністрації також зауважили, що подробиці можна буде дізнатись після офіційної інформації від Генштабу.
- З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 205 260 військових загиблими, 7432 бойові броньовані машини та 1015 крилатих ракет.
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