ЗСУ знищили російську С-300 у Бердянську, - військова адміністрація

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

"Дуже вдала робота ЗСУ! Окупанти не дорахувалися установок С-300. Дякуємо нашим воїнам! Ще один крок до звільнення Бердянська", - пише МВА.

У військовій адміністрації також зауважили, що подробиці можна буде дізнатись після офіційної інформації від Генштабу.

Російські ЗМІ поширюють світлини з тимчасово окупованого Бердянську.