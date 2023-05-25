Росія втратила 500 військових, 36 БПЛА та 20 артсистем за добу війни, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 205 260 військових загиблими, 7432 бойових броньованих машин та 1015 крилатих ракет
Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 205260 (+500) осіб ліквідовано
- танків - (+3) од.
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7432 (+8)
- артилерійських систем – 3359 (+20)
- РСЗВ / MLRS – 570 (+0)
- засобів ППО ‒ 327 (+0)
- літаків – 309 (+0)
- гелікоптерів – 296 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36)
- крилатих ракет ‒ 1015 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2)
- спеціальної техніки ‒ 444 (+4)
- За минулу добу росіяни втратили 400 військових, 7 БПЛА та 21 артсистему.
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