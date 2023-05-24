Сили оборони за добу знищили 400 військових РФ, 21 артсистему та вертоліт, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 204760 військових загиблими, 1015 крилатих ракет та 3339 артилерійських систем
Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано
- танків - 3 792 (+3) од
- бойових броньованих машин / APV - 7 424 (+5) од
- артилерійських систем - 3 339 (+21) од
- РСЗВ - 570 (+5) од
- засоби ППО - 327 (+0) од
- літаків - 309 (+0) од
- гелікоптерів - 296 (+1) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 871 (+7)
- крилаті ракети - 1 015 (+0)
- кораблі /катери - 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6 146 (+7) од
- спеціальна техніка - 440 (+7)
Дані уточнюються.
Також Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. "Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомлені.
- За минулу добу російські військові втратили 480 військових, гелікоптер, 34 БПЛА та 40 артсистем.
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