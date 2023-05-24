Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано

танків - 3 792 (+3) од

бойових броньованих машин / APV - 7 424 (+5) од

артилерійських систем - 3 339 (+21) од

РСЗВ - 570 (+5) од

засоби ППО - 327 (+0) од

літаків - 309 (+0) од

гелікоптерів - 296 (+1) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 871 (+7)

крилаті ракети - 1 015 (+0)

кораблі /катери - 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн - 6 146 (+7) од

спеціальна техніка - 440 (+7)

Дані уточнюються.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. "Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомлені.