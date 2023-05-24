Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони за добу знищили 400 військових РФ, 21 артсистему та вертоліт, - Генштаб ЗСУ
Інфографіка

Сили оборони за добу знищили 400 військових РФ, 21 артсистему та вертоліт, - Генштаб ЗСУ

24 травня, 2023 середа
08:47
Війна з Росією Вертоліт Ка-52

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 204760 військових загиблими, 1015 крилатих ракет та 3339 артилерійських систем

Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

втрати росії станом на 24.05.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано
  • танків - 3 792 (+3) од
  • бойових броньованих машин / APV - 7 424 (+5) од
  • артилерійських систем - 3 339 (+21) од
  • РСЗВ - 570 (+5) од
  • засоби ППО - 327 (+0) од
  • літаків - 309 (+0) од
  • гелікоптерів - 296 (+1) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 871 (+7)
  • крилаті ракети - 1 015 (+0)
  • кораблі /катери - 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6 146 (+7) од
  • спеціальна техніка - 440 (+7)

Дані уточнюються.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. "Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомлені.

  • За минулу добу російські військові втратили 480 військових, гелікоптер, 34 БПЛА та 40 артсистем.
Україна
Росія
зброя
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
винищувач F-16
23 травня, 2023 вiвторок
У ВПС США озвучили можливі терміни передачі Україні F-16
Дар'я Навальна
21 травня, 2023 неділя
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
22 травня, 2023 понедiлок
Рейд добровольців у Бєлгородській області та оперативна поразка ворога у Бахмуті. Колонка Сергія Згурця
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 40.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
24 травня
08:50
Ексклюзив
Карта бойових дій-2305
Карта бойових дій за період 17-23 травня. Кардинальна зміна ситуації в Бахмуті, росіяни звільняють Білгородщину
08:39
Пєсков
"Передумов для мирного врегулювання немає": у Кремлі заявили, що не погодяться на заморожування "конфлікту" в Україні
08:30
Миколаївська область
Ворог атакував Очаків на Миколаївщині: пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки та автівку, поранена людина
08:04
Бєлгородська область
Армія РФ, ймовірно, відтіснила сили РДК і ЛСР з Бєлгородщини щонайменше до кордону. В країні фантазують про українські рейди, - ISW
08:02
OPINION
Оксана Забужко
Чому я називаю нашу війну Третьою світовою
07:48
Херсон
Росіяни вдарили по житловим кварталам Херсонщини: 2 загиблих, 3 поранених
07:30
ЗСУ
На 5 ділянках фронту відбулося 26 бойових зіткнень за добу. В епіцентрі боїв Бахмут та Мар'їнка, - Генштаб
07:23
Путін Ердоган
Ердоган сказав, чому не запроваджує санкції проти Росії
06:59
На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"
На наступному "Рамштайні" обговорять передачу Україні винищувачів F-16
06:47
зерно, зернова угода
РФ вдається до явних порушень "зернової угоди", - держдеп 
06:36
Дональд Трамп
Американський суд оголосив дату початку кримінального процесу щодо Трампа
06:17
Судан
Судан та сусідні країни отримали гуманітарну допомогу на $245 млн від США
05:55
Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 28-го туру
05:46
Патрік Райдер
У Пентагоні відреагували на заяви Росії про захоплення Бахмута
05:24
КНДР, Північна Корея
Америка ввела санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність
04:51
Ігор Бєланов воює в ЗСУ
"Шойгу був хорошим хлопцем, приніс мені шорти": легенда футболу Бєланов розповів про знайомство з міністром оборони РФ
04:36
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Події на Бєлгородщині змусили Росію замислитись над перегрупуванням військ, - Маляр
04:17
Бій прикордонників. Ілюстрація
Прикордонники ліквідували групу російських штурмовиків на Луганщині
02:23
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 травня
01:45
Рональд ДеСантіс
Губернатор Флориди Десантіс заявить про участь у президентських перегонах, - Fox News
01:13
Роберт Левандовські, "Барселона", Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Барселона" сенсаційно програла "Вальядоліду" в Ла Лізі
00:59
Херсон
У Херсоні прогриміли вибухи. Повітряну тривогу не оголошували
00:28
Бєлгород, вибух
Влада Бєлгорода заявила про скидання на місто вибухівки з безпілотника і пошкодження легковика
00:15
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
"Жирона" Циганкова зіграла внічию проти "Сельти" в Ла Лізі. Українець заробив пенальті
2023, вiвторок
23 травня
23:46
Бахром Хамроєв
РФ дала 14 років суворого режиму правозахиснику "Меморіала" за дописи у Facebook і доповідь про політичні репресії
23:40
Авдіївка, ракетний удар
РФ ударила по укриттю в колишній лікарні Авдіївки: вбито щонайменше чотирьох мирних жителів
23:26
Очільники МЗС Нідерландів та Китаю
"Підтримуватимемо Україну скільки потрібно": очільник МЗС Нідерландів заявив китайському колезі про необхідність припинити розв'язану РФ війну
23:03
банк Julius Baer
Швейцарський банк Julius Baer повідомив про заморожування рахунків громадян Білорусі та РФ
22:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли Україна отримає пілотів F-16 та зміна тактики російського військового командування. Колонка Сергія Згурця
22:34
Лукашенко
"Ви ще довго будете мучитись зі мною": Лукашенко розповів про свою хворобу і лікування
22:16
Держдепартамент США
США скептично ставляться до заяв про використання американської зброї у Бєлгородські області, - держдеп
21:59
Валерій Залужний
Залужний обговорив з головнокомандувачем сил НАТО в Європі надання Україні літаків F-16 і боєприпасів
21:46
Декларація міністрів культури України, Польщі та Литви
Захист, підтримка та відновлення спадщини: міністри культури України, Польщі та Литви підписали спільну декларацію
21:43
Російський суд продовжив арешт журналіста WSJ Гершковича до 30 серпня
21:26
прапор Словенії
Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу
21:18
путін та орбан
Україна руйнує плани Путіна: Боррель розкритикував заяву Орбана про неможливість перемогти РФ
21:15
Оновлено
Бєлгород вибух
РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат
21:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Навчання пілотів на F-16 стануть першим кроком до надання винищувачів Україні. Світові ЗМІ про Україну 23 травня
20:56
Резніков і Шмигаль
Уряд затвердив процедуру закупівель Міноборони України за стандартами НАТО
20:43
Ексклюзив
OTP Bank
НБУ зауважив, що санкції на угорський OTP Bank не накладали, - президент Асоціації українських банків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV