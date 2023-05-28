Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

Зазначається, що українські військові нанесли щонайменше 5 ударів по позиціях ворога у Бердянській громаді.

"Російська ППО вчергове показала свою неефективність. Радіємо разом з вами і чекаємо на подробиці та офіційне підтвердження від Генштабу", - йдеться у повідомлені.