У тимчасово окупованому Бердянську пролунало щонайменше 5 вибухів
У тимчасово захопленій Бердянській громаді Запорізької області 28 травня пролунали мінімум 5 вибухів. Українські військові вдарили по росіянах
Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.
Зазначається, що українські військові нанесли щонайменше 5 ударів по позиціях ворога у Бердянській громаді.
"Російська ППО вчергове показала свою неефективність. Радіємо разом з вами і чекаємо на подробиці та офіційне підтвердження від Генштабу", - йдеться у повідомлені.
- У ніч з 25 на 26 травня українські захисники завдали вдалого удару по тимчасово окупованому Бердянську.
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