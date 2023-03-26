Про це інформує Центр національного спротиву.

"В окупованому Старобільську окупанти дісталися до хірургічного відділення КНП "Старобільської багатопрофільної лікарні", - пише відомство.

Рашисти переобладнали частину лікарні у військовий шпиталь для надання спеціалізованої меддопомоги пораненим у війні проти України.

Повідомляється, що місцеві жителі, зокрема пенсіонери не можуть проходити навіть звичайне обстеження здоров’я у новоствореному "госпіталі".

Спротив пише, що у будівлі проживають військові лікарі РФ.

19 березня стало відомо, що росіяни завезуть на окуповані території гастролерів-лікарів.

22 березня повідомлялося, що російські терористи створили для українців медичну кризу на тимчасово окупованих територіях. Лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків. Ті ж ліки які є на полицях значно гіршої якості. При цьому, у більшості лікарнях вже не приймають цивільних на стаціонарне лікування