У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині в цивільній лікарні створили шпиталь для армії РФ, - спротив
Російські загарбники створили у цивільній лікарні міста Старобільськ Луганської області військовий шпиталь для поранених
Про це інформує Центр національного спротиву.
"В окупованому Старобільську окупанти дісталися до хірургічного відділення КНП "Старобільської багатопрофільної лікарні", - пише відомство.
Рашисти переобладнали частину лікарні у військовий шпиталь для надання спеціалізованої меддопомоги пораненим у війні проти України.
Повідомляється, що місцеві жителі, зокрема пенсіонери не можуть проходити навіть звичайне обстеження здоров’я у новоствореному "госпіталі".
Спротив пише, що у будівлі проживають військові лікарі РФ.
19 березня стало відомо, що росіяни завезуть на окуповані території гастролерів-лікарів.
22 березня повідомлялося, що російські терористи створили для українців медичну кризу на тимчасово окупованих територіях. Лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків. Ті ж ліки які є на полицях значно гіршої якості. При цьому, у більшості лікарнях вже не приймають цивільних на стаціонарне лікування
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